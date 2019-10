Skoro polovina plastů nyní končí na skládce, protože se prakticky vyplatí recyklovat jen PET lahve. Ve výzkumném centru UniCRE pracují na tom, aby se to změnilo. Testují způsob, jak pomocí chemické recyklace (pyrolýzy) proměnit odpadní plasty na kapalinu. Cisterny s ní by pak z třídicích linek přijížděly přímo do litvínovské rafinerie Unipetrolu. Tady by se plastová tekutina ještě jednou destilovala a opět "pustila" do zařízení, které by z odpadů vyrobilo nové plasty. Kruh oběhu materiálu by se uzavřel.

