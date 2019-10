Brusel tlačí na Českou republiku, aby navýšila svůj cíl pro rok 2030, který se týká podílu obnovitelných zdrojů energie. Ten se má zvýšit z původně slibovaných zhruba 21 procent na Evropou požadovaných 23 procent, přičemž vláda by se nejraději zastavila u kompromisních 22 procent. Vzhledem k tomu, že se unie jako celek zavázala, že do dvanácti let vyrobí obnovitelné zdroje skoro třetinu veškeré energie, česká nabídka opravdu nepatří k "neodolatelným".

