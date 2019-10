Prezident Miloš Zeman vyslovil při rutinní schůzce s šéfkou stálé sněmovní komise pro ústavu Kateřinou Valachovou (ČSSD) přání, aby prezident republiky dostal možnost podávat návrhy zákonů. Nejde o překvapení, současný hradní pán volá po právu zákonodárné iniciativy spojeném se změnou ústavy už dlouho. Nová je však čím dál vyšší hora důvodů, proč právě takovou věc v Česku nezavádět.

Související Včera Zeman by chtěl právo podávat návrhy zákonů. Podle ústavního právníka to možné není Včera Prezident Miloš Zeman podporuje rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, rozšíření délky projednávání zákonů v Senátu z 30 na 60 dnů či...

Zemanův apetit se může jevit jako logický. Přímo volený prezident se silným mandátem chce mít víc kompetencí. Být víc slyšet. A proč by nemohl navrhovat zákony, dalo by se namítnout, vždyť o jejich schválení či neschválení by stejně jako dosud rozhodoval parlament. Jistě, jenže právo zákonodárné iniciativy (dnes je má vláda, poslanci, Senát a kraje včetně Prahy) je zároveň možností určovat témata a průběh veřejné debaty. Čili jedinečnou šancí, jak si může hlava státu pomalu podmaňovat další podíl na moci. Kdyby šlo Zemanovi jen o tuto věc, nic mu dnes nebrání, aby legislativními nápady inspiroval své věrné z řad zákonodárců a ti je navrhli. Jenže to by zůstal jen přihlížejícím glosátorem. Musel by oželet roli aktivního hráče a autority na hřišti.

Zkušenosti se zákonodárnou iniciativou prezidenta z let 1990 až 1992 jsou přitom neblahé. Václav Havel se touto cestou snažil pokračovat v polistopadových revolučních krocích tak neobratně, že politici při přípravě ústavy samostatného Česka zákonodárné právo raději nahradili prezidentským vetem. A Zeman zase svou moc navyšuje i bez ohledu na zákon nejvyšší − ústavu. Nad rámec svých kompetencí třeba prosadil, že se navzdory oficiálním návrhům premiéra Andreje Babiše nestal ministrem zahraničí Miroslav Poche a kultury Michal Šmarda. Dát Zemanovi do rukou možnost aktivně formulovat zákony nebo jejich změnu, můžeme si být skoro jisti, že v praxi by Hrad začal brzy nenápadně ovládat i schvalovací proces. Naštěstí změnit ústavu může jen třípětinová většina poslanců i senátorů. Zemanův zákonodárný sen tak zůstane jen snem.

Související