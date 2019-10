Už rok a dva týdny v Česku platí, že hypotéku nedostane nikdo, komu by po uhrazení splátek nezůstalo o moc víc než polovina čistého platu. Cestu do banky a vyplňování formuláře si mohou ušetřit (a současně na nové bydlení zapomenout) i lidé, kteří by se koupí nemovitosti a s přičtením předchozích závazků zadlužili na víc než devítinásobek toho, co za rok po zdanění vydělají. Nová pravidla − oficiálně tedy pouze doporučení, jež Česká národní banka adresuje komerčním bankám − trh přeorala k nepoznání.

