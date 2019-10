Developer Zdeněk Prázdný se v minulosti nerad zbavoval dokončených budov. Byli v nich už nájemníci, třeba německé řetězce prodávající potraviny, a dlouhodobé smlouvy s nimi skýtaly stabilní výnos. A tak přišel s nápadem založit vlastní nemovitostní fond ZDR, do kterého by projekty směřovaly. Po necelých dvou letech se ukazuje, že propojení developerského podnikání jeho firmy Traxial s fondem je oboustranně výhodné. Traxial má jistého kupce na hotové projekty a fond nové nemovitosti nemusí složitě kupovat na volném trhu. A do fondu teď nové nemovitosti přibývají úctyhodným tempem − každý měsíc jedna. "Teď při prodeji nemovitostí z Traxialu dosahuji tržní ceny, která umožní další růst developmentu, a zároveň z toho významně těží i fond," říká Prázdný v rozhovoru pro HN.

Newsletter Odebírat Byznys podle HN Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější? Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru