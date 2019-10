Evropská unie musí posílit své postavení na globální scéně a účinněji na ní prosazovat své hospodářské zájmy. Tvrdí to nastupující předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Proto si jako komisaře odpovědného za mezinárodní obchod vybrala irského politika Phila Hogana. Robustního chlapíka, přezdívaného "Big Phil", který si často nebere servítky a nemá problém říkat to, co si doopravdy myslí.