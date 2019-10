Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy, tvrdil v únoru loňského roku pedagog a senátor Jiří Růžička. O pár měsíců později se poslancům ODS podařilo prosadit změnu školského zákona: povinnost přijímat dvouleté děti do mateřských škol, která měla platit od roku 2020, byla zrušena. Tento krok měl a má velkou podporu mateřských škol: v otevřeném dopise premiéru Andreji Babišovi, kde si nyní ředitelky stěžují, že mají málo peněz, také uvádějí, že chtějí poděkovat všem politikům, kteří jim pomohli vyhnout se povinnosti pečovat o mrňouse. Nutno proto pochválit ty školky, jež dvouleté děti, i když to nemají povinné, zapisují. A to i přes rozdílné podmínky, které mají oproti dětským skupinám, jimž nyní ředitelé školek vyčítají, že mají víc peněz a volnosti.

