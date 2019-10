Poslední volební výsledky ve střední Evropě ukazují zajímavou věc. V hlavních městech dopadají volby opačně než ve většině země. V Budapešti dokázala v místních volbách opozice porazit jinak dominantní Orbánův Fidesz. V polských parlamentních volbách Kazcynského formace Právo a spravedlnost zválcovala celou zemi, ale ve Varšavě byla poražena. V Česku to vypadá podobně. Babišovo hnutí ANO celkově výrazně vyhrává, ale v Praze propadlo až na potupné páté místo. Dělicí linie ve společnosti se zjevně stále více koncentruje do primárního konfliktu metropole−venkov. Čím je to způsobeno a kam to může vést?

