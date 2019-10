Díky zákonu o právu na digitální služby by lidé měli získat do pěti let možnost komunikovat s úřady elektronicky. Návrh by měli poslanci schvalovat na aktuální schůzi sněmovny. Jeho autoři věří, že digitalizace lidem usnadní úřední jednání a zbaví je nutnosti poskytovat stejné informace úředníkům opakovaně. Ministerstvo financí a zástupci měst a obcí ale varují: na elektronizaci úřadů by mohly chybět peníze.