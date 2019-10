Do konce roku má ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová říct, jak se budou důchody vyvíjet a z čeho je financovat. Problémem je stárnutí populace a dlouhodobá neudržitelnost systému. Většina Čechů přitom spoléhá na státní penzi, a pokud by penzijní systém i nadále počítal výhradně s příjmy ze sociálního pojištění, ocitl by se záhy v hlubokém deficitu.

