Za inkubátor expertů na investice do začínajících technologických firem označují mladí podnikatelé Jan Krahulík a Michal Ciffra svůj projekt Grouport. "Do klasických investičních fondů vložíte peníze, ty se vám tam několik let zhodnocují a pak si peníze vytáhnete zpět," říká Krahulík. "V našem případě se investoři setkávají s lidmi ze start-upů, do kterých investujeme. Mají tak možnost poznat, jak tyto firmy fungují," dodává.

