Penzijní reforma je absolutní nutnost! Citát Vlastimila Tlustého, bývalého aktivního politika ODS, z června roku 2005, kdy veřejnosti sdělil "svoji" podobu důchodových změn, platí dodnes. Protože se za posledních 14 let nic nezměnilo. Populace stárne, poměr mezi těmi, kdo přispívá do systému a kdo z něj čerpá, je čím dál horší. Také platí, že na podobě změn v důchodech se politici nedokážou shodnout tak, aby to, co zavedou jedni, druzí nezrušili.

