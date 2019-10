Premiér Andrej Babiš (ANO) s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem se domluvili na tom, že do zdravotnictví půjde dalších 4,9 miliardy korun. Zahrnou je do takzvané úhradové vyhlášky, která každoročně stanoví, jak se mezi jednotlivé zdravotnické obory budou rozdělovat finance.

Babiš dosud vyhlášku otevírat odmítal, v pátek ale připustil, že je to nutné kvůli zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře plošně o 1500 korun. Podle původního znění vyhlášky má být příští rok na zdravotní péči k dispozici 334 miliard korun. Platí i původní závazek rozdělit z rezerv pojišťoven dalších šest miliard, takže v rozpočtu přibude zhruba 10,8 miliardy korun. "To si myslím, že je blízko představám zástupců KSČM," uvedl po jednání Babiš. Filip řekl, že to považuje za "dobrý kompromis v řešení krize ve zdravotnictví".

Z jednání se zástupci zdravotníků vyplynulo, že peníze přidané do úhradové vyhlášky budou kompenzovat zvýšení platů. O 300 milionů se také navýší rozpočet na domácí péči. Definitivní dohoda ohledně vyhlášky by měla vzniknout do příštího pátku, uvedl Babiš. Předseda KSČM předpokládá, že komunisté na základě páteční dohody pravděpodobně podpoří vládní návrh rozpočtu hned při úvodním projednávání ve sněmovně.

Babiš několikrát úpravy vyhlášky odmítl. Nakonec je připustil kvůli schválenému zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře. "Je tady problém s plošným navýšením 1500 korun pro všechny zaměstnance. Musíme se nad tím zamyslet a neopakovat chybu z loňského roku, kdy byla nejdřív vyhláška a v ní to nebylo zohledněno," vysvětlil dříve.