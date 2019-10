V kanceláři má ředitel nemocnice Motol Miloslav Ludvík půl metru vysoký stoh papírů, které obsahují informace o dodávkách jedné služby za minulých dvacet let. Úředníci nemocnice data vyhledávali na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím s číslem 106. Trvalo jim to asi 380 hodin. "Máme málo lidí, ale kvůli tomuto případu prohledávalo archiv několik úředníků," řekl ředitel s tím, že žadatel za informace nakonec zaplatí 7800 korun, tedy cenu za papír a kopírování. Nemocnice není jediná, komu vadí příliš mnoho žádostí o často nesmyslná data. Už léta si na to stěžují radnice, starostové nebo městské firmy.