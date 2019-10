Pokud se bude chtít čínská strana mstít za to, že byla na popud Prahy vypovězena partnerská smlouva s Pekingem, může se podle odborníků zaměřit na snížení počtu čínských turistů v Česku. Těch jen loni do tuzemska dorazilo přes 600 tisíc a počty už několik let stoupají. Navíc utrácejí více než zástupci jiných národů. Praha ale uvádí, že se chce soustředit hlavně na návštěvníky, kteří v ní stráví více času, což pro Číňany většinou neplatí.