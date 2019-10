Nissan nedávno představil autonomní golfový míček. Balonek si pomocí kamery sám najde ideální cestu do jamky a vestavěný elektromotorek ho do ní dovalí. Na prodej však nebude, míček je jen součástí marketingové kampaně před uvedením nové generace automobilu Skyline, který umožňuje vysoce automatizovanou jízdu po dálnici. Míček ale velice dobře ukazuje současný stav autonomního řízení. Tři roky staré Muskovy předpovědi se totiž s realitou stále míjí. Běžná auta se rozhodně nezvládnou řídit zcela sama. To, co Tesla označuje jako Autopilot, GM jako Supercruise a Nissan jménem ProPilot II, je jen podpůrný systém automatizovaného řízení, který je podle hierarchie loni stanovené organizací Society of Automotive Engineers (SAE) na úrovni dvě ze šesti. Takový vůz pomáhá s řízením, zrychlováním a brzděním, řidič ale musí být v neustálém fyzickém kontaktu s jeho ovládáním, například držet ruce na volantu. Tesly zvládají i změnu jízdního pruhu a jízdu po dálnici podle navigace, odpovědnost za chování vozu ale vždy nese šofér. Kamery uvnitř vozu jej sledují, jestli třeba neusnul.