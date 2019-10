Úderem druhé se z bran továrny Škoda Auto vyvalí do podzimního deště tisíce lidí. Spěchají k autům zaparkovaným před fabrikou či k autobusovému nádraží pár desítek metrů odsud. Nebo se ztrácejí mezi okolními paneláky. Mnozí z pracovníků automobilky tady bydlí. Jejich příbytky na sídlišti zvaném Habeš odděluje od továrny vlastně jen nákupní středisko Bondy a hřbitov, na nějž se spousta škodováků už odebrala na "poslední směnu". Vše v okruhu několika set metrů. Jsme v průmyslové zóně a zároveň v centru města. To původní, historické, se Staroměstským náměstím, se v 60. letech náhle ocitlo na periferii. Stará zástavba v jeho blízkosti byla zbourána a nahrazena panelovými sídlišti. Do nich se kvůli rozšíření fabriky stěhovali noví škodováci z celého Československa. Jejich život se odehrával v novém betonovém městě a to staré začalo skomírat.