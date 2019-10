Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza by rád zvýšil ekologické poplatky, které platí lidé při nákupu ojetých vozů. Zatímco dnes se týkají pouze aut starších dvaceti let a jejich výše se pohybuje od tří do deseti tisíc korun, nově by poplatek zaplatili i noví majitelé automobilů, které plní emisní normy Euro 3 a 4. Jde o vozy staré 11 až 19 let, patří sem třeba Škoda Octavia druhé generace. Kupující by podle Prouzy měl v takovém případě zaplatit poplatek deset, respektive pět tisíc korun. U méně ekologických aut by se současný poplatek výrazně zvýšil, a to až na 25 tisíc. Návrh Prouza představil na úterním sněmovním semináři, který se mimo jiné zabýval problematikou stáčení tachometrů. Změna by podle něj motivovala lidi k tomu, aby při koupi automobilu preferovali novější a ekologičtější modely. Podle reakcí poslanců, které HN oslovily, však změna poplatků pravděpodobně tak výrazná nebude.

