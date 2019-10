Turecku se velmi nelíbí kritika jeho útoku na kurdské území na severu Sýrie. Ankara je připravena použít svou nejsilnější zbraň, tedy pustit dále do Evropy celkem 3,6 milionu uprchlíků ze Sýrie. Prohlásil to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na sjezdu své Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP). Podle něj vytvoření nárazníkového pásu podél turecko­-syrské hranice pomůže vyřešit situaci uprchlíků a státy Evropské unie by mu měly být za jeho postup vděčny a nekritizovat ho. Evropská komise tureckou operaci označila za další překážku v mírovém procesu a například Británie vyzvala Ankaru ke zdrženlivosti.