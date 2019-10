Ze včerejší schůzky nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice by se dal udělat jednoduchý závěr: česká zahraniční politika bude i nadále politikou členského státu Evropské unie, i když to nebude lehké. Po schůzce, která skončila ve čtvrtek vpodvečer, se nenaplnily obavy, že by prezident Miloš Zeman dokázal přesvědčit kolegy o tom, že by Praha měla zrušit uznání nezávislosti Kosova nebo že by čeští politici měli být vstřícnější vůči Číně po aktuálním vypovězení smlouvy mezi hlavními městy Prahou a Pekingem. To je v dnešní politické konstelaci v zásadě úspěch.