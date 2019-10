Ekonomice západního světa se očividně moc růst nechce. Každopádně ne tolik, kolik bychom po ní chtěli. Přestože západní státy dopují ekonomiku horem dolem (dluhem i levnými penězi), ekonomika naší západní civilizace neroste nic moc. Jakpak by asi rostla, kdybychom měli vyrovnané rozpočty a nekrmili ji deficity? Jakpak by rostla, kdyby úrokové sazby nebyly na nule, ale na standardní výši? Nerostla by skoro vůbec, od hospodářské krize by se ekonomika plácala ve stagnaci. V nejlepším případě.

