Praha v sobotu zažije první velkou akci mezinárodního hnutí Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí). Kromě povoleného kulturního programu na Václavském náměstí chystají aktivisté ilegální blokádu severojižní magistrály. Dopravě budou bránit vlastními těly, dokud je neodvede policie.

Zástupci hnutí odmítají, že by byli anarchisté, za které je někteří mají. Prvním v Česku zadrženým klima-rebelem nebyl žádný mladý buřič, ale sedmačtyřicetiletý Arne Springorum, otec čtyř dětí a konzultant pro energetiku původem z Německa. Při srpnové blokádě ministerstva pro místní rozvoj posprejoval chodník a vchod. Když se ukázalo, že barva je smývatelná, a aktivisté nápis vyčistili, z ničeho obviněn nebyl. "Vůbec se mi nelíbí, když lidem naše akce působí nepohodlí nebo zlost, jenže cítím potřebu to dělat. Ve světle toho, co se na nás podle vědců řítí, vypadá pár nasprejovaných slov jako přiměřený poplašný signál," tvrdí Springorum, který stál u zrodu české části Extinction Rebellion. Osobně je ochoten se nechat zadržet i v sobotu, kdy bude jedním z těch, kteří usednou na asfalt magistrály.

Extinction Rebellion Hnutí Extinction Rebellion bylo založeno v Bristolu v květnu 2018 skupinou lidí, kteří společně pracovali pod jménem Rising Up!. Dva roky se zabývali tvořením kampaní a strukturou akcí. Z těchto 10–15 lidí vzniklo pevné jádro skupiny Extinction Rebellion – XR. Během léta a začátkem podzimu 2018 zorganizovali přednášky po celé zemi, následovala školení pro nenásilné přímé akce. Získali tak podporu dalších lidí a organizace se začala stabilně rozrůstat i do zahraničí. První tuzemská skupinka vznikla vloni v listopadu v Praze a v únoru následovalo Brno. V současné době v Česku existuje celkem šestnáct skupin. Základem filosofie hnutí Extinction Rebellion je nenásilná občanská neposlušnost. Hlavními požadavky hnutí je pravdivé informování veřejnosti o stavu klimatu, dosažení uhlíkové neutrality do roku 2025 a zavedení procesů participativní demokracie, a to formou občanských shromáždění, fungujících podobně jako poroty v soudnictví.

"Uvědomujeme si, že některým lidem tím způsobíme nepříjemnosti a vzbudíme i negativní emoce, ale situace je vážná. Lidstvo problém globálního oteplování dlouho přehlíželo a dostali jsme se do stavu, kdy normální a příjemná řešení nefungují. Musíme být radikální," vysvětluje mluvčí české části hnutí Veronika Holcnerová.

Čtyřiatřicetiletá matka z Brna pracující jako datový developer v IT, se s Extinction Rebellion poprvé seznámila přes sociální síť. "Dříve jsem pracovala ve Velké Británii a tak se ke mně aktivity hnutí v Londýně dostaly docela brzy", říká. V návaznosti na londýnské dění vznikla první tuzemská skupinka Extinction Rebellion vloni v listopadu v Praze a v únoru následovalo Brno. Členů hnutí, které je decentralizované a nemá žádnou hierarchii, rychle přibývá. V Česku nyní existuje už šestnáct skupin a zapojuje se do nich aktivně zhruba 400 lidí.

Hnutí odmítá násilí a své metody označuje za občanskou neposlušnost. "Protesty děláme s respektem vůči svému okolí i k policii. Část našich členů vždy dohlíží na to, aby se situace příliš nevyhrotila," popisuje Holcnerová, dcera Hany Holcnerové, významné postavy protikomunistického disentu, signatářky Charty 77 a spoluzakladatelky brněnského Občanského fóra.

Hnutí má při blokádách takzvané deeskalační týmy – lidi, kteří se situaci snaží uklidnit a vysvětlit řidičům, proč k blokádě dochází. Porušováním zákona, které je nedílnou součástí jejich protestů, si rebelové úmyslně získávají mediální pozornost, páchat však chtějí nanejvýš přestupky. "Jakékoliv trestné činy, ať již proti lidem či majetku, jsou pro nás neakceptovatelné," zdůrazňuje jejich pražský zástupce Martin Vrba, dvaatřicetiletý publicista, který vystudoval filozofii a výtvarné umění.

Paleta lidí, kteří se do hnutí v Česku zapojili, je pestrá. Na rozdíl od iniciativy Fridays for Future, založené na stávkách středoškoláků, jsou starší, často již rodiče. Připodobnění k anarchistům odmítají. "Jsme občanské hnutí všech generací a sociálních skupin a podle toho i vypadáme. Nejen že nejsme anarchisté, jdeme za rámec mladých aktivistů, jsou u nás i starší lidé kolem padesáti, často matky s dětmi a i důchodci," vyjmenovává Vrba.

Velká rebelie pro život Dosud největší tuzemská akce Extinction Rebellion se uskuteční tuto sobotu na Václavském náměstí v Praze. Na oficiální kulturní část programu naváže po 16. hodině ilegální blokáda severojižní magistrály. Trvat má tak dlouho, dokud policie její účastníky nezadrží a neodvede. V pátek hnutí uskuteční po Praze několik sedmiminutových blokád, takzvaných swarmingových akcí, při nichž zastaví dopravu a řidičům rozdají letáčky.

S rozsáhlými blokacemi silnic v Česku zatím nemá hnutí mnoho zkušenosti. V sobotu to pro něj bude premiéra. Doposud v Praze a v Brně dělali jen takzvané swarmingy, sedmiminutové blokády, při nichž řidičům rozdávají letáčky. "Někteří řidiči jsou agresivní a vulgární, někdy se do nás snaží najíždět, ale většinou si to rozmyslí, vědí, že to není dobrý nápad. Máme ale i pozitivní ohlasy od některých řidičů a kolemjdoucích," uvádí pražský rebel. Několik takovýchto swarming akcí přichystali v Praze na pátek.

Hlavními požadavky hnutí, jež se z Británie rozšířilo do světa, je pravdivé informování veřejnosti o stavu klimatu, dosažení uhlíkové neutrality do roku 2025 a zavedení procesů participativní demokracie, a to formou občanských shromáždění, fungujících podobně jako poroty v soudnictví. Politici podle aktivistů nejsou schopni učinit nutné nepopulární kroky. Protesty hodlají stupňovat. "Až budeme mít více dobrovolníků, na jaře můžeme uspořádat mnohadenní blokádu, jaká je nyní v Londýně," říká Holcnerová.

O správnosti svých metod jsou aktivisté přesvědčení. Často slýchají, že svým počínáním mohou diskusi o změně klimatu uškodit a být kontraproduktivní, podle nich se ale v minulosti prokázalo, že takový druh protestů funguje. "Historie ukazuje, že legitimní vyjádření občanského názoru, jako demonstrace, nejsou moc efektivní. Ve věci klimatické změny nám tyto metody nepřinesly větší užitek, snažíme se tedy jít efektivnější cestou. Už dubnové protesty v Londýně ukázaly, že jsou tyto metody efektivní. Během dvou týdnů dosáhly vyhlášení stavu klimatické nouze. To se nikomu za několik desítek let nepodařilo," vysvětluje aktivistka.

Blokáda. Pohyb po londýnských ulicích ztížily akce hnutí Extinction Rebellion. Podobné se chystají v Česku. Foto: Reuters

Blokáda. Pohyb po londýnských ulicích ztížily akce hnutí Extinction Rebellion. Podobné se chystají v Česku. Foto: Reuters