Spekulovalo se, kdy se to stane a jak přesně to bude vypadat. A s první vteřinou po půlnoci začala internetová videotéka Netflix se svými diváky opravdu komunikovat česky. "Změní se menu i vizuály s názvy jednotlivých filmů a seriálů do češtiny," přibližuje HN vstup Netflixu na český trh vedoucí me­diální komunikace pro německé země a střední a východní ­Evropu Henning Dorstewitz.

Netflix v Česku působí od ledna 2016, ale teprve v posledních měsících začal více přidávat obsah s českými titulky. Ode dneška se čeština oficiálně zařadila mezi 32 jazyků, v nichž Netflix funguje na lokálních trzích ve 190 zemích světa. "První krok při vstupu na nové teritorium je vždy opatřit dabingem či titulky obsah, který již existuje," popisuje Dorstewitz. "Druhý krok je nabídnout divákům domácí tvorbu, od pátku tedy bude k dispozici 70 českých filmů, dokumentů a dětských pořadů, do konce roku by jich mělo být 150. U dalších kroků záleží na specifikách teritoria." Dalšími kroky myslí také možnosti lokálních produkcí a koprodukcí, které zatím Netflix pro Česko nechystá.