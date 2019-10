Občas se necháme uchlácholit pocitem, že o naši kybernetickou bezpečnost se stará IT oddělení a my sami nemusíme nic dělat. Advokátka Karin Pomaizlová, která se kybernetickou bezpečností zabývá, naráží při auditech na to, že k firemním datům má přístup kdokoli a kdykoli. Když pak ale důležité obchodní informace někdo smaže nebo je ukradne a prodá, bývá už pozdě něco dělat, varuje. Pachateli krádeže přitom bývají často zaměstnanci.