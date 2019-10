◼ Televize

El Camino

Netflix, od pátku

Videotéka Netflix natočila celovečerní film ze světa seriálu Perníkový táta, který skončil před šesti lety. Snímek je k vidění ode dneška, pracoval na něm autor seriálu Vince Gilligan a Aaron Paul opět hraje Jesseho Pinkmana.

◼ Klasická hudba

Jonas Kaufmann

Sony Music 2019

Za osobní poctu městu, kde vznikl valčík a opereta, označuje světoznámý tenorista Jonas Kaufmann své nové album nazvané Wien. Natočil ho s Vídeňskou filharmonií, jedním z nejlepších orchestrů světa, pod taktovkou Ádáma Fischera.

◼ Operní přenos

Turandot

12. října, 23 českých kin

Pucciniho nedokončenou poslední operou Turandot v sobotu začíná sezona přenosů z newyorské Met do českých kin. Orchestr bude řídit hudební ředitel Met Yannick Nézet-Séguin, inscenace vychází ze slavné verze nedávno zesnulého režiséra Franka Zeffirelliho. Zpívají sopranistka Christine Goerkeová, tenorista Yusif Eyvazov a další.

◼ Muzikál

Lazarus

Divadlo Komedie, Praha, 12. října

Městská divadla pražská nastudovala poslední dílo Davida Bowieho, muzikál Lazarus, který měl premiéru koncem roku 2015 v New Yorku. Kromě hitů jako Changes nebo Life on Mars zazní i skladby z Bowieho finálního alba Blackstar. Písně zpívají Igor Orozovič nebo Erika Stárková v anglickém originále.

◼ Literatura

Jan Němec

Knihovna Václava Havla, 11. října

V pražské Knihovně Václava Havla v pátek brněnský spisovatel Jan Němec představí svou novinku Možnosti milostného románu. Autor oceňované prózy Dějiny světla o Františku Drtikolovi po šesti letech vytvořil text, který zkoumá milostné vzplanutí i jeho konec.

◼ Koncert

Nick Murphy

Velký sál Lucerny, Praha, 12. října

Poprvé do Prahy přijíždí australský hudebník Nick Murphy, dříve známý jako Chet Faker, jehož hit Gold má na YouTube přes 205 milionů zhlédnutí. Ve Velkém sále Lucerny představí svou letošní druhou desku Run Fast Sleep Naked.

◼ Literatura

Jo Nesbø: Nůž

Nakladatelství Kniha Zlín, 2019

Pod názvem Nůž tento týden v českém překladu Kateřiny Krištůfkové vyšla již dvanáctá detektivka devětapadesátiletého Nora Joa Nesbøho s Harrym Holem v hlavní roli. Úspěšný vyšetřovatel vražd a alkoholik tentokrát musí vypátrat vraha, aby se oddal následkům tragédie, s níž nedokáže žít.

