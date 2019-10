Po deseti letech je Česko opět na prahu výstavby velkých slunečních elektráren. Zatímco před desetiletím začal solární boom díky vysokým dotacím, na něž stát a spotřebitelé dosud platí každoročně 26 miliard korun, nyní za ním stojí klesající ceny solárních panelů a rostoucí cena elektřiny. Díky této kombinaci se už některé nové soláry obejdou úplně bez státní podpory.

Nové fotovoltaické elektrárny mají Česku pomoci i s plněním evropských klimatických cílů, které země musí stihnout do roku 2030. Podle odhadů Komory obnovitelných zdrojů by výkon solárních elektráren mohl za deset let stoupnout ze současných dvou gigawattů až na 3,5násobek.