Co nejdříve změňte svůj přístup a přizpůsobte se současnému vývoji, vyzvala pražský magistrát čínská ambasáda v Česku. V opačném případě počítejte s následky, pohrozila. Tlačí tak na vedení hlavního města, které v pondělí vypovědělo partnerskou smlouvu s Pekingem. Odborníci se shodují, že odvetu by Čína pravděpodobně zaměřila na cestovní ruch. Zasáhnout to může nejen Prahu, ale i další místa v čele s Českým Krumlovem.

Česko patří k oblíbeným turistickým destinacím Číňanů, kteří se rozhodnou vyrazit do Evropy. Loni jich přijelo skoro 620 tisíc, do Prahy polovina z nich. "Počet přijíždějících čínských turistů a jejich nákupní potenciál mohou spor ovlivnit," prohlašuje sinolog Vít Vojta, který doprovází české prezidenty do Číny.