Miloš Zeman prohlásil, že by si přál za svého nástupce Andreje Babiše. Nesmysl? Vůbec ne. Premiér se ke kandidatuře sice staví zdrženlivě, ale zároveň říká, že "nikdy nemůžete nic vyloučit". A to, jak dobře víme, často znamená, že člověk ambici má, jen to nechce říci na plná ústa, aby nepřepálil začátek. Ve finále by opravdu nebylo překvapení, kdyby se do soutěže o post hradního pána přihlásil pán Čapího hnízda. Má na to peníze, aparát i popularitu. A hlavně hodně pádný důvod.

Newsletter Odebírat Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru