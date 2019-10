Studenti David Karásek a Radek Hegmon vyhráli v roce 1992 soutěž na design laviček, košů či trolejbusových zastávek pro město Zlín. V reakci na to si o dva roky později založili společnost mmcité. Její design se v dalších letech obtiskl do podoby letní olympiády v Riu de Janeiru, loňského fotbalového mistrovství světa v Rusku nebo do pařížského letiště Charlese de Gaulla. Firma mmcité 1 ze stejnojmenné stamilionové skupiny z Bílovic u Uherského Hradiště se navíc může pochlubit i čerstvým titulem nejlepšího podniku Zlínského kraje. Postupuje tak do celostátního finále soutěže Vodafone Firma roku, kterou pořádají HN.

