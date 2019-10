Liberec loni vypsal konkurz na nové ředitele základních škol. Město jakožto zřizovatel sice nebylo s vedením všech 22 základek nespokojené, ale chtělo do místních škol příliv nové energie a nových nápadů. S tím, že některé posty by si obhájili již stávající ředitelé, město sice počítalo, jenže do výběrových řízení se nepřihlásil vůbec nikdo nový. Proto nezbývalo než všechny ředitele jmenovat znovu. "O místa ředitelů dnes není zájem. Naše snaha získat zhruba na čtvrtinu těchto míst nové kandidáty, kteří by měli potenciál školu rychle rozvíjet, nebyla vůbec naplněna," uvedl náměstek libereckého primátora pro školství Ivan Langr.

Liberec není jedinou obcí, která má problém najít nové lidi do vedení škol. Podle zjištění České školní inspekce se do výběrových řízení na místo ředitelů často hlásí málo uchazečů. V období od března do července 2018 se konalo 1465 konkurzních řízení, přitom v polovině případů se o místo ředitele ucházel pouze jeden kandidát. Konkurzy jsou pak vedeny pouze formálně. Výběrové řízení vyhlašuje zřizovatel, tedy v případě základních škol obec, u středních škol kraj. Dělá to tehdy, pokud je s vedením školy nespokojený, například pokud ředitel neumí jednat s lidmi, jsou na něj stížnosti nebo nedodržuje předpisy. Část ředitelů také odchází do důchodu nebo mění povolání.

Kvůli byrokracii není čas vést

"Je velmi malý zájem dělat ředitele školy. V situaci, kdy se konkurzu účastní jen jeden nebo dva uchazeči, může chtít zřizovatel i bez ohledu na jejich kvalitu vybrat ředitele už jenom proto, aby škola nebyla bez vedení," říká náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

