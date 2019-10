Když se český advokát Petr Němec zamyslí nad tím, proč se vrhl do boje s protiprávními exekucemi, má jednoduchou odpověď: "Člověka baví bojovat proti těm silnějším, pomáhat slabšímu. Nejde o to, že klient zaplatí fakturu a tím to končí, ale že to má nějaký přesah," vysvětluje Němec, který si v Česku získal jistou proslulost. Svojí prací totiž upozornil na problém statisíců lidí, na něž byla uvalena exekuce. A kteří už kvůli neschopnosti právního systému přizpůsobit se vývoji a neochotě politiků s tím něco dělat nevěří, že může existovat spravedlnost. Přestali věřit v justici jako nástroj státu, který je schopen měřit všem stejně. Podobně jako si Slováci do vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně loni v únoru mysleli, že policie a soudy jsou v rukou politiků a organizovaného zločinu. Podobně jako si Poláci a Maďaři myslí, že se těžko mohou domoci spravedlivého rozsudku, když si vládní strany dosazují své soudce a mění justiční systém tak, aby je pomohl udržet u moci.

Podle průzkumů Eurobarometru z posledních let důvěra v nezávislost soudů klesá. Fungující a stabilní právní stát byla přitom jedna ze základních podmínek, tzv. kodaňských kritérií, které musely státy jako Česko či Polsko po roce 1989 splnit, aby vůbec mohly začít jednat o vstupu do Evropské unie.

Poslední instance