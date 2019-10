Klaudia Jachirová je polská herečka a blogerka, je jí jednatřicet let a na varšavské kandidátce polské opoziční Občanské platformy má číslo třináct. Za normálních okolností by neměla příliš šancí na zvolení do Sejmu. Ale nedělní parlamentní volby v Polsku nebudou normální. Ukáže se v nich, zda jsou vládní konzervativci ze strany Právo a spravedlnost (PiS) po čtyřech letech schopni obhájit svůj mandát, ještě více posílit roli státu, centralizovat moc a rozdávat více sociálních dávek.