Další krize se blíží, ekonomické ochlazení klepe na dveře, akciový trh hlásí ticho před bouří, nejistoty rostou a "staré dobré jistoty" končí. Letošní i příští rok se ponesou ve znamení zpomalení ekonomiky. Nová šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová uvedla, že svět čeká rozsáhlé "synchronizované" zpomalení. Dodala, že MMF příští týden zveřejní nový ekonomický výhled, v němž světovou ekonomiku čeká revize dolů pro roky 2019 a 2020. Obdobně se vyjádřil nový šéf Světové banky David Malpass. Svoje prognózy zhoršila i OECD, chmurně se − pokud jde o budoucnost − tváří řada evropských politických představitelů.

Důvodů se najde spousta: chaotický brexit, obchodní války s Čínou či USA, zpomalení v Německu, změny klimatu… Firmy se proto mají připravit na krizi, zaměstnanci zase na to, že s přidáváním je konec. To vše v době, kdy ve Spojených státech klesla nezaměstnanost na nejnižší hodnotu od roku 1969 a evropský trh práce je na tom podle Eurostatu nejlépe za dvacet let. Což minimálně znamená, že firmy mají pro koho vyrábět a kde prodat zboží. Ani to ovšem nijak nebrání v přesvědčení, že krize je za rohem. Tím nejbližším samozřejmě.