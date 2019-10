Mezi dominantními obchodními centry a jejich druholigovými konkurenty v Česku se bude dále prohlubovat propast, pokud jde o jejich úspěšnost. V Brně se dá čekat díky větší konkurenci pokles kancelářských nájmů. V rozhovoru s HN to říká Richard Curran, generální ředitel české pobočky mezinárodní realitní a poradenské firmy CBRE.

HN: Zájem o investice do komerčních realit nepolevuje, jejich návratnost je však kvůli přetlaku poptávky a malému růstu nájmů nízká. Dá se v dohledné době očekávat obrat?

Investoři mají obrovské množství peněz, což platí globálně. Příležitosti ke koupi nemovitosti jsou ale čím dál omezenější. Domnívám se, že trh očekával zvýšení úrokových sazeb a následný růst výnosů. To se ale nestalo, úrokové sazby zůstaly nízko. A tak to zatím nejspíše zůstane. A třeba v USA nedávno došlo dokonce ke snížení úrokových sazeb.

Když slyšíme v Česku o prodejích komerčních nemovitostí s výnosem čtyři procenta a méně, pozdvihujeme obočí. Máme za to, že jde o mimořádnou transakci. Ale možná to tak není. Možná že v dohledné době to bude celkem slušný výnos, když vezmeme v úvahu, kolik peněz je na trhu, úrokové sazby jsou na nominální nule a nízké jsou i výnosy z dluhopisů.