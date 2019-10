Ve sněmovně proběhlo dost nezvyklé grilování generálního ředitele České televize a radních, kteří dohlížejí na rozpočet veřejnoprávní stanice. Nezvyklé proto, že se konalo za zavřenými dveřmi. Bývalo dobrým zvykem, že pokud mají poslanci otázky k hospodaření a činnosti Kavčích hor, kladou je veřejně. Konferencí se k tomu v parlamentu konalo dost a komu odpovědi nestačily, mohl se vždycky zeptat na další podrobnosti Rady ČT.

Výroční zprávy se veřejně probírají při zasedání mediálního výboru sněmovny, který s nimi nemá žádný problém. Jenže tam kromě členů výboru jiní poslanci téměř nechodí, natož aby se na něco ptali. Zato si rádi dupnou tak trochu potají, sem tam něco utrousí do spřátelených médií, podiví se nad různými detaily vytrženými z kontextu a libují si, že to "Dvořákově" televizi nandali. Vychytralá taktika je také klást dramatické otázky od řečnického pultíku ve sněmovně při zasedání pléna, kam nemá vedení televize přístup, takže se vůči různým dojmologiím nemůže hájit.

Veřejný seminář by proto byl v pořádku, zvlášť když předseda dolní komory Radek Vondráček za hnutí ANO ujišťoval, že se vlastně nic mimořádného nebude dít. Podle neoficiálních zpráv z průběhu akce se někteří zákonodárci zajímali o cenu tisku výroční zprávy na křídový papír nebo o to, proč a za kolik má Česká televize večírek při karlovarském filmovém festivalu. Na místě bylo kolem čtyř desítek účastníků převážně z řad ANO, sociálních demokratů nebo SPD. Někteří z nich se snažili tvůrčím výkladem dokázat, že televize je vlastně v hluboké ztrátě, protože využívá rezervy z předchozích let.

Sněmovna se má 17. října znovu pokusit o projednání výročních zpráv, dvě nejstarší shrnují dění v České televizi za rok 2016. Seminář měl být cestou, jak jejich schvalování odblokovat. Ale trucovat budou hlavně ti, kterým můžete říkat cokoliv a stejně si povedou svou. O hospodaření tu vůbec nejde. Tady se prostě ukazují svaly, když věcná argumentace chybí.

Související