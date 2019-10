Václav Havel ve slavném rudolfinském projevu v roce 1997 řekl, že společnost má blbou náladu. Myslel tím, že je na křižovatce, propadá deziluzi a přešlapuje na místě. Dnes můžeme pro změnu říci, že naše společnost má náladu hádavou. Je schopna přít se do krve o kdeco. Nejen o premiéra a prezidenta, ale i o klimatické změny, či nejnověji dokonce o to, která z osobností, jež zemřely v posledních dnech, by měla mít nárok na pohřeb se státními poctami a která ne. Vede se permanentní spor o povahu režimu, hodnoty a interpretaci minulosti. Jako bychom opět nevěděli kudy kam.

