Dnes se slaví světový den pošty. Už po padesáté. Připomíná se tím událost, která je brána jako začátek globální telekomunikační revoluce. Ta byla umožněna založením Světové poštovní unie (vznikla 9. 10. 1874 v Bernu, původně s názvem Generální poštovní unie). Vznikly tak podmínky pro to, aby bylo možné zaslat dopis prakticky kamkoli na zeměkouli. A to za standardizovaných a jednoduchých podmínek, rozhodně bez toho, aby odesílatel musel vyslat i svého kurýra. Má to svou hodnotu i v současném, plně elektronizovaném světě komunikací. Světová poštovní unie teoreticky garantuje, že podaná poštovní zásilka bude také řádně dodána v souladu s definovanými a garantovanými procedurami.

