Google je u mladých lidí celosvětově jedním z nejoblíbenějších zaměstnavatelů. Loni se firmě hlásilo 2,5 milionu uchazečů o práci. A letos stejně jako v předchozích letech obsadil první příčky žebříčků nejžádanějších firem u českých studentů. Pro marketingovou manažerku z tuzemské pobočky Googlu Ingrid Popovič to přitom původně vůbec vysněná práce nebyla.

"Chtěla jsem působit v mezinárodních institucích. Když jsem se ale během studia dostala na stáž do newyorské centrály OSN, zjistila jsem, že tam jako mladý člověk nemůžu iniciovat a vést vlastní projekty. Posléze jsem šla na stáž do Googlu, který mi i v nízkém věku tuto možnost dal," líčí 30letá Slovenka, která je dnes ve firmě už šest let.