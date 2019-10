Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák vyzval vládu, aby splnila sliby o podpoře elektromobility. "Automobilky to zvládnou, vy musíte připravit infrastrukturu," prohlásil včera na sněmu svazu na strojírenském veletrhu v Brně.

Po české vládě chce Hanák rovněž daňovou předvídatelnost, zrychlení výstavby dopravní infrastruktury, větší pružnost pracovního trhu, podporu exportu a dodržení harmonogramu výstavby nových jaderných bloků.

"Jsme úspěšná země a máme se nejlépe za posledních 100 let. Přesto klesáme v žebříčku konkurenceschopnosti a jsme na 37. místě. Stále přetrvává velká byrokracie, nemáme novelu stavebního zákona a není flexibilní trh práce," varoval Hanák.

400 tisíc lidí chybí na domácím trhu práce, upozorňuje Jaroslav Hanák.

Zdůraznil také dlouhodobou neschopnost vlády efektivně stavět dálnice. "Zbývá 920 kilometrů. Také je potřeba, aby čtyři miliardy korun ročně na krajské silnice plynuly pravidelně. Velmi dobře funguje v posledních letech rekonstrukce železnic," řekl Hanák. Vyjádřil přání, aby novelizovaný stavební zákon začal platit od 1. ledna 2021. Má zkrátit administrativní přípravu dopravních staveb.

Hanák rovněž uvedl, že český průmysl zvládne modernizaci a klimatické závazky.

"Zvládne to i celá Evropská unie. Ale nemá osobnosti, které by donutily konat i amerického a ruského prezidenta a prvního čínského komunistu," upozornil.

Na trhu práce podle něj aktuálně chybí 350 000 až 400 000 lidí a problematická je nízká míra porodnosti 1,67.

"Pracovní imigrace je nekonečně pomalá. Nefunguje ani celoživotní vzdělávání, přitom musíme dobře promýšlet, co s lidmi, kteří nebudou stačit dynamice vývoje. Potřebujeme flexibilní zákoník práce," uvedl šéf tuzemských průmyslníků.

Podpora exportu by podle něj měla zahrnout větší rozsah podnikatelských misí i do zemí, kam se často nejezdí. "Dlouhodobě také jsme pro přijetí eura a nechci se například kvůli brexitu vrátit do doby, jak to vypadalo před vstupem do Evropské unie. Na všechno jsme museli mít povolení a stáli na hranicích," prohlásil šéf svazu průmyslu. Právě brexit, tedy plánovaný odchod Velké Británie z EU, podle něj citelně dopadne na vývoz, Británie je pátým největším exportním partnerem Česka.

Jako hlavní vnější faktory, jež ohrožují prosperitu české ekonomiky, Hanák označil brexit, protekcionismus USA, zpomalující německou ekonomiku i světový terorismus.

