Mezinárodní úmluvu proti domácímu a sexuál­nímu násilí dostane sněmovna ke schválení na stůl nejdříve po Novém roce. A to pouze v případě, že se vládní zmocněnkyni pro lidská práva Heleně Válkové (ANO) podaří ke schválení dokumentu přemluvit více než polovinu poslanců. "Nepůjdu s tím do sněmovny, pokud s velkou pravděpodobností nebudu vědět, že pro to nadpoloviční většina poslanců zvedne ruku," uvedla Válková.