Tuzemskému hospodářství se daří, ekonomika roste nepřetržitě skoro šest let a to se promítá i do platební morálky českých firem. Od roku 2010, kdy ještě působily dozvuky finanční krize, s drobnými výkyvy klesá podíl takzvaných nevýkonných úvěrů. Jde o nesplácené půjčky, jejichž základní vlastností je, že od data splatnosti uběhlo minimálně 90 dní.

Newsletter Odebírat Byznys podle HN Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější? Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru