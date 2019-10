Peněz bude méně, příjemci dotací se budou muset víc spoléhat sami na sebe, na dálnice a silnice se nedostane v dostatečné míře… Zprávy o tom, jak to bude vypadat s penězi z Evropské unie v dalším programovém období, jako by potvrzovaly scénáře těch, podle nichž členství v unii stejně nepotřebujeme, zejména když jí teď došly peníze. Skoro to vypadá, že pokud se nakládání s unijními penězi dříve často stávalo předmětem různých čachrů, což bylo mimo jiné důvodem, proč v Česku bujela korupce, tak teď jejich nedostatek totálně zničí šťastnou budoucnost plnou krásných projektů.

