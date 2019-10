Disk jako pro vojáky

Prodat klasický pevný disk je v roce 2019 umění, ale ne všude se vyplatí rychlá SSD úložiště. Western Digital i Seagate jako největší konkurenti proto nabízí designové verze externích disků pro hráče. Industriální design nové řady WD Black připomíná přepravní vojenské kontejnery. S kapacitou až 12 TB, tedy 1200 GB, se na něj vejdou i stovky titulů. Ceny jsou podobné těm u "obyčejných" disků. Nejvyšší varianta D10 s kapacitou 12 TB dat přijde na 8990 korun. Všechny disky z řady WD Black mají tříletou záruku.

Rekordní vážka od HP

Notebook HP Elite Dragonfly lze otočením dotykového displeje o 360 stupňů proměnit v tablet. I proto dostal jméno „vážka“. Foto: archiv výrobce

Nejlehčí a nejtenčí notebooky na světě patří aktuálně Aceru, HP však přichází s vlastním unikátem: nejlehčím notebookem, který lze otočením dotykového displeje o 360 stupňů proměnit v tablet. I proto dostal jméno "vážka". Model HP Elite Dragonfly se 13"obrazovkou váží méně než jeden kilogram, přitom si zachovává velkou nabídku konektorů včetně plnohodnotného USB a HDMI. Do lehkého těla dostalo HP baterii, která slibuje v úsporném režimu výdrž až 16,5 hodiny, k dispozici bude i těžší model s výdrží 24,5 hodiny. V Česku se "vážka" bude prodávat za cenu začínající na 46 999 korunách.

Tom Clancy v nové herní podobě

Novou videohru Ghost Recon: Breakpoint na motivy spisovatele Toma Clancyho je na PC možné vyzkoušet v rámci herního předplatného uPlay+. Foto: archiv výrobce

Americký spisovatel špionážních a vojenských thrillerů pokračuje ve spolupráci s Ubisoftem. Nová videohra Ghost Recon: Breakpoint staví hráče do pozice člena speciálních jednotek Ghost vyslaných na novou misi na pacifický ostrov Aurora. Po honu na drogový kartel v předchozím díle hráče čeká střet s bývalými členy těchto jednotek. Breakpoint má být taktický vojenský simulátor, v nové verzi se ale blíží spíš akčnímu pojetí hraní a přebírá prvky z dalších her Ubisoftu, jako je The Division nebo Assassin's Creed. Na PC je možné hru vyzkoušet v rámci předplatného uPlay+ spolu s dalšími tituly Ubisoftu za 385 korun měsíčně a to nezní špatně.

