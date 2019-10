Příští rok to bude deset let, kdy v učitelské ka­riéře Jany Kopecké nastal zásadní zvrat. Na základní školu v Kunraticích tehdy přišel nový ředitel Vít Beran. "Měli jsme tu pohodičku, ale s Vítkem přišel čerstvý vítr, skoro bych řekla spíš tajfun," vzpomíná učitelka na výměnu vedení. Krátce po svém nástupu Beran přihlásil školu do programu Pomáháme školám k úspěchu, díky němuž Kopecká i ostatní kantoři absolvovali cyklus školení.