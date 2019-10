Státní hranice tu prochází přímo nádražím. Kudy vedly před třiceti lety ostnaté dráty, dnes připomíná jen čára na chodníku. Lidé přes ni přecházejí, jako by žádná hranice mezi českou a bavorskou Železnou Rudou ani nebyla. Příběhy obou míst ale ukazují, že je tu stále přítomná. "Čím jsou lidé starší, tím víc u nich stále ještě existuje," připouští starosta Bayerisch Eisensteinu Georg Bauer. Za časů železné opony tu žili příslušníci německých pohraničních složek, zároveň bylo místo pro Němce turisticky atraktivní a rostly tu domy. Zlom nastal mezi lety 2005 a 2010. "Odešli ti, kteří pracovali na hranicích. Opadla i turistická zvědavost, co je tam na druhé straně, kde bývaly závory," říká český obyvatel Bayerisch Eisensteinu Jan Mosinger. Obec v té době opustilo i 380 etnických Němců z Ruska, kteří tu sedm let bydleli. Na situaci se podepsal i dlouholetý odliv mladých, kteří míří kvůli lepšímu uplatnění do měst.