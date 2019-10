Na tu chvíli, kdy si otevřela svůj opravdový bankovní účet, si bulharská ekonomka a politička Kristalina Georgievová dodnes dobře vzpomíná. Bylo to v roce 1987, kdy jako čtyřiatřicetiletá stipendistka Britské rady přicestovala z rodného Bulharska do britské metropole, aby si na tamní London School of Economics doplnila vzdělání. "Banka se nacházela nedaleko mé školy, v samotném srdci Londýna. Všechno bylo pro mě tehdy nezvyklé a úplně jiné než to, co jsem znala ze své vlasti," vzpomíná v rozhovoru pro britský list The Financial Times.