Hubený klaun se motá přeplněnými ulicemi, když ho parta dětí okrade o reklamní ceduli, se kterou si vydělával na živobytí. Běží za nimi do uličky plné odpadků a tam jej mládežníci surově zbijí. Při sledování úvodní scény komiksového snímku Joker, který nyní promítají česká kina, divák nemá pocit, že by hleděl na fiktivní město Gotham, kde se má odehrávat. Spíš vidí newyorský Manhattan 70. či 80. let minulého století, město plné odpadků a společenského neklidu. Ostatně New Yorku se Gotham přezdívalo už v 19. století.