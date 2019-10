Vstoupili jsme do období adorace zdravého selského rozumu. Ohání se jím kdekdo, oblibu našel především ve světě politiky. "Zvítězil zdravý rozum," zvolal poslanec Jaroslav Foldyna, když neprošla ústavní žaloba na Miloše Zemana. "Prohrál zdravý rozum," vykřikl naopak Tomio Okamura, když v prezidentských volbách ve Francii zvítězil Emmanuel Macron. No a Václav Klaus mladší si na obranu toho, co označuje za zdravý rozum, dokonce založil celou politickou stranu. Zdravého rozumu je najednou všude plno, dovolává se ho každý. Copak se to děje? Je to výraz kolektivního příklonu k racionalitě? Myslím, že ne. Je to naopak symptom polarizace společnosti, neochoty skutečně myslet a neschopnosti vést normální debatu. A neplatí to jen pro politiku.

Newsletter Odebírat Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru