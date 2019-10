Greta to svým emočním projevem na půdě OSN tak trošku přepískla, píše se všude. Při takto důležitých věcech by emoce měly jít stranou a debata by se měla soustředit na faktické, ideálně vědecké argumenty. To koneckonců musí být pro člověka s autismem těžko skousnutelné: stále slyšet, jak nám planeta hoří pod nohama, jak se neustále k něčemu zavazujeme, a pak zjistíme, že jsme svůj vlastní závazek nesplnili, udělá se s velkou pompou nový, který se též nedodrží a tak dále. Nejsme psychicky nemocní spíše my?

