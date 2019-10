Neplacení alimentů je jedním z nejrozšířenějších trestných činů v České republice. Doplácejí na něj ti nejzranitelnější − děti, pro které bývá traumatický už samotný rozvod, a navíc se musí vypořádat s poklesem životní úrovně. Rodiče samoživitelé (obou pohlaví) dlouhodobě patří k sociálně nejohroženějším skupinám. Zlepšit jejich situaci by mělo zálohové výživné placené státem, tedy peníze, které by místo neplatiče výživného poskytoval stát, který by ho pak po neplatiči alimentů vymáhal. Již několikátý návrh v pořadí nyní představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Historie zálohového výživného je ale podstatně delší.

